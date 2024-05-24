В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:18 в Україні оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 20:45 було оголошено відбій загрози.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні о 13:26 вперше була оголошена масштабна повітряна тривога. Тоді за повідомленням Повітряних сил теж злетів МіГ-31К.

До слова, багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російським технологіям глушіння сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.