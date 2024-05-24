Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:18 в Україні оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 20:45 було оголошено відбій загрози. 

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години фото 1

Нагадаємо, в Україні о 13:26 вперше була оголошена масштабна повітряна тривога. Тоді за повідомленням Повітряних сил теж злетів МіГ-31К.

До слова, багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російським технологіям глушіння сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.

Читайте також: Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова
Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
27 квiтня, 06:04
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
8 травня, 06:06
Alyona Alyona та Jerry Heil знову заспівають «Teresa & Maria» у фіналі 11 травня
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Гнів викликає стрес судин, який триває до 40 хвилин після згасання емоції
Ризик інфаркту чи інсульту зростає в рази: вчені назвали найнебезпечнішу емоцію
8 травня, 18:13
В Україні повітряна тривога тривала пів години
В Україні повітряна тривога тривала пів години
12 травня, 10:15
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
14 травня, 23:34
Генштаб: Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках
ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині. Атака на Крим. Головне за ніч
15 травня, 06:53
У Харкові прогримів вибух
У Харкові прогримів вибух
18 травня, 21:28
Тиждень тому аеропорт міста Казань вже зупиняв свою роботу
У двох містах Росії зупинено роботу аеропортів: жителі фіксують в небі безпілотники
Вчора, 13:36

Події в Україні

Зеленський підтвердив: Сили оборони взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини
Зеленський підтвердив: Сили оборони взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини
Насіров вийшов під заставу, Кабмін дозволив використання канабісу. Головне за 24 травня
Насіров вийшов під заставу, Кабмін дозволив використання канабісу. Головне за 24 травня
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
Україна припинила використання деяких видів озброєнь Заходу через РЕБ росіян
Україна припинила використання деяких видів озброєнь Заходу через РЕБ росіян
Діятимуть дві години: «Укренерго» анонсувало графіки відключень на завтра
Діятимуть дві години: «Укренерго» анонсувало графіки відключень на завтра
Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку
Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
22K
Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина
11K
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
8079
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
4892
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
4855
Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами

Новини

Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Сьогодні, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua