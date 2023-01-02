У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)

Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста дронами-камікадзе

У столиці України чути серію вибухів. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

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Зазначається, що «Шахеди» обстрілюють Київ на лівому та правому березі Дніпра. За наявною інформацією, у столиці працює ППО.

Цікаво, що дрони-камікадзе летять на низьких висотах, що є проблемою для української протиповітряної оборони. Жителям Києва необхідно пройти в укриття.

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Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.