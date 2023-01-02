У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)
Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста дронами-камікадзе
У столиці України чути серію вибухів. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Зазначається, що «Шахеди» обстрілюють Київ на лівому та правому березі Дніпра. За наявною інформацією, у столиці працює ППО.
Цікаво, що дрони-камікадзе летять на низьких висотах, що є проблемою для української протиповітряної оборони. Жителям Києва необхідно пройти в укриття.
Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
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