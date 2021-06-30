  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві п’яний чоловік вдарив ножем лікаря «швидкої»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисником&nbsp;виявився 47-річний раніше не судимий киянин - У Києві п’яний чоловік вдарив ножем лікаря «швидкої»
    Зловмисником виявився 47-річний раніше не судимий киянин
    Фото: Нацполіція

    Київські правоохоронці затримали нападника

    На вулиці Генерала Жмаченка у Дніпровському районі Києва під час конфлікту було поранено працівника швидкої медичної допомоги. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції від лікаря. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Альона Голенко, у квартирі між матір’ю та п’яним сином виник конфлікт, у ході якого жінка викликала швидку медичну допомогу.

    «Фігурант, побачивши лікарів, підійшов до одного із медичних працівників та ударив ножем чоловіка у живіт, а після скоєного втік з місця події. Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні», - повідомила Голенко.

    Працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 47-річний раніше не судимий киянин.

    За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, нещодавно у квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень і намагався вбити її брата.

    У Святошинському районі Києва на сходах багатоповерхового будинку чоловік відібрав у жінки дві сумки та вдарив ножем у живіт.

    У кафе на проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва під час бійки було поранено ножем киянина.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал лікар злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві п’яний чоловік вдарив ножем лікаря «швидкої»