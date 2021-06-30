У Києві п’яний чоловік вдарив ножем лікаря «швидкої»

Київські правоохоронці затримали нападника

На вулиці Генерала Жмаченка у Дніпровському районі Києва під час конфлікту було поранено працівника швидкої медичної допомоги. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції від лікаря. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Альона Голенко, у квартирі між матір’ю та п’яним сином виник конфлікт, у ході якого жінка викликала швидку медичну допомогу.

«Фігурант, побачивши лікарів, підійшов до одного із медичних працівників та ударив ножем чоловіка у живіт, а після скоєного втік з місця події. Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні», - повідомила Голенко.

Працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 47-річний раніше не судимий киянин.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень і намагався вбити її брата.

У Святошинському районі Києва на сходах багатоповерхового будинку чоловік відібрав у жінки дві сумки та вдарив ножем у живіт.

У кафе на проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва під час бійки було поранено ножем киянина.