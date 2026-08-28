Під Києвом після потужного вибуху спалахнула масштабна пожежа (фото)

Попередньо, причиною займання міг стати удар російського безпілотника

У Київській області біля Житомирської траси після потужного вибуху спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив територію неподалік дороги, над місцем займання здійнявся густий стовп диму. Повідомляє «Главком» з посиланням на дописи очевидців.

скриншот з відео

Очевидці повідомили про сильний вибух, після якого почалася пожежа. Відповідні кадри з місця події поширюють у мережі. Попередньо, причиною займання міг стати удар російського безпілотника. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

скриншот з відео

Наразі невідомо, що саме сталося на місці вибуху та чи є внаслідок події постраждалі. Інформація про причини займання, масштаби пожежі та можливі наслідки уточнюється. Житомирська траса є одним із ключових автомобільних напрямків поблизу столиці. Будь-які обмеження руху на ній можуть суттєво вплинути на транспортне сполучення Києва з населеними пунктами Київської та Житомирської областей.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також, унаслідок чергової нічної повітряної атаки російських військ зазнав руйнувань та пожежі склад видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га», з якого здійснювалася безпосередня розсилка замовлених видань.

Очікується офіційна інформація від українських служб щодо обставин події. Варто зазначити, що у Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі.