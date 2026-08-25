Шанс знайти улюбленця: у Києві пройде фестиваль котів і собак із притулків

Відвідувачі фестивалю зможуть познайомитися з тваринами і подарувати одній із них новий дім

Протягом двох днів десятки котів і собак із притулків чекатимуть на зустріч зі своїми майбутніми родинами

5-6 вересня на ВДНГ у столиці проведуть фестиваль адопції тварин Adopt Cat & Dog. Про це розповіли в КМДА, інформує «Главком».

Протягом двох днів десятки котів і собак із притулків Києва та області чекатимуть на зустріч зі своїми майбутніми родинами. Серед учасників – тварини, які перебувають у притулках, зокрема підопічні «Сіріусу».

«Кожна з них має власну історію – хтось пережив зраду, хтось народився на вулиці, а хтось уже тривалий час чекає на шанс знайти дім. Об’єднує їх одне бажання – мати безпечне місце, турботливих людей і родину», – зазначають у повідомленні.

Відвідувачі зможуть познайомитися з тваринами, подарувати одній із них новий дім і підтримати відповідальне ставлення до домашніх улюбленців. Ті, хто поки не готовий до адопції, також можуть долучитися до фестивалю, підтримати його учасників та поширити інформацію серед друзів і знайомих.

Коли: 5-6 вересня з 12:00 до 19:00.

Місце проведення: ВДНГ, павільйон №4.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами в приватному розпліднику. Приводом для перевірки стало звернення представника громадської організації. Під час огляду приміщення поліцейські виявили близько 30 доберманів, яких утримували в антисанітарних умовах. Собаки тривалий час перебували в клітках, були обмежені в пересуванні й повноцінному харчуванні, через що доведені до виснаженого стану.