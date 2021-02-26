У Києві стрімко зростає захворюваність на грип

За минулий тиждень у Києві зафіксовано понад 13 тис. хворих на грип і ГРВІ

У Києві збільшується кількість хворих на грип і ГРВІ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

За даними «Київського міського лабораторного центру МОЗ України», минулого тижня в столиці зареєстрували майже 13 тисяч хворих.

Серед хворих:

7,5 тис. дорослих,

понад 5,3 тис. дітей.

«Більш як 40% хворих дітей – шкільного віку», – зазначив Кличко.

Мер повідомив, що до медзакладів міста госпіталізували 582 людини, серед них – 58 дітей.

«Тому вкотре закликаю всіх берегтися, дотримуватися елементарних правил і при перших же ознаках хвороби звертатися до лікарів. Бо тільки минулого року в столиці від ускладнень після грипу померли 676 людей», – підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, у Києві за тиждень 8-14 лютого було зареєстровано 11058 хворих на грип і ГРВІ.

За минулу добу, 25 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 96 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 лютого було 652 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 137076 випадків захворювання на Covid-19.

25 лютого в Києві розпочалася вакцинація медичних працівників проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданої Міністерством охорони здоров’я. За перші півтори години кампанії провакциновано 30 медиків.

Першим вакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. Він зазначив, що почувається добре і має довіру до вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).



