  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві усі виборчі дільниці працюють у штатному режимі

    • Розсилка
    Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години - У Києві усі виборчі дільниці працюють у штатному режимі
    Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години

    Майже 48 тисяч громадян змінили місце голосування і реалізують своє конституційне право саме у столиці

    У Києві у неділю, 31 березня, на виборах президента працюють у штатному режимі усі 1103 виборчі дільниці.

    Про це заявив керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру з вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим законодавством, щодо підготовки та проведення виборів президента Дмитро Загуменний.

    Як повідомляє прес-служба КМДА, Загуменний зазначив, що майже 48 тисяч громадян змінили місце голосування і реалізують своє конституційне право саме у столиці.

    «Забезпечення громадського порядку та безпеки виборців і членів виборчих комісій здійснюють співробітники Головного управління Національної поліції у м. Києві», - додали в міськадміністрації.

    Нагадаємо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

    Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    У день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

    Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

    Читайте також: Пам’ятка виборцю. Що можна, а що заборонено у день голосування 
    Читайте також
    МВС Віталій Кличко Київ вибори Україна КМДА президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ