У Києві усі виборчі дільниці працюють у штатному режимі



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Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години

Майже 48 тисяч громадян змінили місце голосування і реалізують своє конституційне право саме у столиці

У Києві у неділю, 31 березня, на виборах президента працюють у штатному режимі усі 1103 виборчі дільниці.

Про це заявив керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру з вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим законодавством, щодо підготовки та проведення виборів президента Дмитро Загуменний.

Як повідомляє прес-служба КМДА, Загуменний зазначив, що майже 48 тисяч громадян змінили місце голосування і реалізують своє конституційне право саме у столиці.

«Забезпечення громадського порядку та безпеки виборців і членів виборчих комісій здійснюють співробітники Головного управління Національної поліції у м. Києві», - додали в міськадміністрації.

Нагадаємо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

У день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.