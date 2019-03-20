У Києві судитимуть групу хабарників-комунальників (фото, відео)



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Після отримання другої частини обумовленої суми членів групи затримали з речовими доказами Фото: Нацполіція

За майже 50 тис. грн комунальники пообіцяли укласти договори про надання послуг щодо паркування

Слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно із оперативниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва викрили чотирьох працівників комунального підприємства за отримання неправомірної вигоди від приватного підприємця. За майже 50 тисяч гривень вони мали посприяти в укладенні договорів про експлуатацію фіксованих місць для паркування. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами заступника начальника слідчого управління поліції Києва Едуарда Соловйова, передача хабара відбувалася у два етапи. Після отримання другої частини обумовленої суми членів групи затримали з речовими доказами у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

«Фігурантам оголосили про підозру та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень та 140 960 гривень. На даний час на майно підозрюваних накладено арешт. Членам організованої злочинної групи загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна», - зазначив Соловйов.

Як повідомлялося, на лаві підсудних опинилися двоє керівників слідчих відділів Державної фіскальної служби у Київській області за одержання від адвоката 3 тисяч доларів хабара.