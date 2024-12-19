Головна Світ Політика
search button user button menu button

На тлі загроз з боку Росії, Іспанія збільшує чисельність армії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На тлі загроз з боку Росії, Іспанія збільшує чисельність армії
Іспанські військові беруть активну участь у миротворчих місіях
фото із відкритих джерел

El País: Іспанія збільшить чисельність армії вперше за більш як десятиліття

За даними журналістів газети El Pais, влада Іспанії ухвалила рішення збільшити чисельність збройних сил вперше за більш ніж десятиліття. Автори повідомили, що парламент країни має намір довести чисельність військовослужбовців до 140 тисяч осіб. Зазначається, що це є максимальною кількістю для іспанської армії.

«Уряд завершує підготовку королівського декрету про чисельність генералів, офіцерів та унтер-офіцерів, а також міністерського наказу про солдатів та моряків, які призведуть до чистого збільшення чисельності військовослужбовців на 7500 осіб у період 2025-2029 років», – повідомили журналісти.

У El Pais повідомили збільшення штату військових пов'язана з тим, що останнім часом у іспанської армії зросла кількість завдань, таких як захист від загроз з боку Росії,  участь у міжнародних місіях, кібероперації, захист космічних об'єктів, а також цивільна оборона під час природних лих.

При цьому журналісти зазначили, що чисельність військовослужбовців Іспанії останнім часом продовжує скорочуватися. За даними видання, особливо гостро дефіцит кадрів помітний у сухопутних військах та на флоті. Проте участь іспанських військових у міжнародних операціях б'є рекорди. Так, на 1 листопада за кордоном перебували 3830 військовослужбовців, а за весь рік їхня кількість перевищила 15 тисяч.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції ліквідували в Альхесірасі злочинну організацію, яка нібито займалася завезенням гашишу в Іспанію з Марокко за допомогою безпілотних літальних апаратів. 

Читайте також:

Теги: Іспанія влада парламент армія військові флот росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірно російських солдатів виведуть до регіону, де перебувають підрозділи збройних сил Туреччини, а потім літаком відправлять до Росії
Росія просила Туреччину врятувати її війська у Сирії
9 грудня, 07:49
Курахівський напрямок залишається епіцентром боїв
Що чекає на ЗСУ під Курахове
6 грудня, 19:51
Сергій Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну
РФ змінила командувача своїх військ у Сирії через великі втрати – розвідка
1 грудня, 12:01
Бродський: Сподіваємося, що під час другого приходу до влади Трампа нам вдасться встановити дипломатичні стосунки із Саудівською Аравією
Дипломат пояснив, чому ізраїльтяни сприйняли перемогу Трампа не так, як українці
29 листопада, 17:00
Уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: є постраждалі
Уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: є постраждалі
27 листопада, 05:19
Президент Литви відвідав місце авіакатастрофи в Лієпкальнісі
Науседа про авіакатастрофу у Вільнюсі: Дії Росії змушують розглядати її причетність 
26 листопада, 15:35
Діалог північнокорейського військового з солдатами
Розвідка перехопила розмову північнокорейців у Курській області (відео)
26 листопада, 11:50
Президентка Грузії підтримала молодь, яка вийшла на протест під парламентом
Президентка Грузії заявила про «відсутність» парламенту в країні
25 листопада, 21:37
Утримання плацдарму у Курській області зараз стало принципово важливим
Чому дальність «Атакамсів» не має значення
19 листопада, 18:35

Політика

Президентка Єврокомісії отримала ворогів у столицях ЄС – Politico
Президентка Єврокомісії отримала ворогів у столицях ЄС – Politico
На тлі загроз з боку Росії, Іспанія збільшує чисельність армії
На тлі загроз з боку Росії, Іспанія збільшує чисельність армії
Путін розповів, як часто бачиться з Медведчуком
Путін розповів, як часто бачиться з Медведчуком
Передчасні переговори з РФ призведуть до «поганої угоди» для України – Каллас
Передчасні переговори з РФ призведуть до «поганої угоди» для України – Каллас
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
«Сирія – не є загрозою». Новий лідер країни закликає зняти з неї санкції
«Сирія – не є загрозою». Новий лідер країни закликає зняти з неї санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
81K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
30K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
13K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
13K
Китай звів 3000-кілометрову стіну з дерев у пустелі

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua