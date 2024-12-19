На тлі загроз з боку Росії, Іспанія збільшує чисельність армії

El País: Іспанія збільшить чисельність армії вперше за більш як десятиліття

За даними журналістів газети El Pais, влада Іспанії ухвалила рішення збільшити чисельність збройних сил вперше за більш ніж десятиліття. Автори повідомили, що парламент країни має намір довести чисельність військовослужбовців до 140 тисяч осіб. Зазначається, що це є максимальною кількістю для іспанської армії.

«Уряд завершує підготовку королівського декрету про чисельність генералів, офіцерів та унтер-офіцерів, а також міністерського наказу про солдатів та моряків, які призведуть до чистого збільшення чисельності військовослужбовців на 7500 осіб у період 2025-2029 років», – повідомили журналісти.

У El Pais повідомили збільшення штату військових пов'язана з тим, що останнім часом у іспанської армії зросла кількість завдань, таких як захист від загроз з боку Росії, участь у міжнародних місіях, кібероперації, захист космічних об'єктів, а також цивільна оборона під час природних лих.

При цьому журналісти зазначили, що чисельність військовослужбовців Іспанії останнім часом продовжує скорочуватися. За даними видання, особливо гостро дефіцит кадрів помітний у сухопутних військах та на флоті. Проте участь іспанських військових у міжнародних операціях б'є рекорди. Так, на 1 листопада за кордоном перебували 3830 військовослужбовців, а за весь рік їхня кількість перевищила 15 тисяч.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції ліквідували в Альхесірасі злочинну організацію, яка нібито займалася завезенням гашишу в Іспанію з Марокко за допомогою безпілотних літальних апаратів.