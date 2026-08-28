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Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала 41 хвилину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала 41 хвилину
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть залишати укриття

Станом на 10:56 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. Станом на 11:41 оголошено відбій повітряної тривоги.

Напередодні, 27 серпня, у Києві зафіксували абсолютний антирекорд за кількістю повітряних тривог від початку повномасштабної війни – сигнал небезпеки оголошували 13 разів протягом доби.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1647-й день повномасштабної війни

Теги: укриття тривога

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