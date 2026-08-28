Київ встановив абсолютний рекорд за кількістю тривог за добу

Російські війська майже безперервно атакували столицю безпілотниками

Столиця протягом дня неодноразово зазнавала атак російських безпілотників

У Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Про це пише «Главком».

Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії.

Цього разу повітряна небезпека неодноразово поверталася до столиці протягом усього дня. Перші сигнали пролунали ще вночі.

О 01:46 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. О 02:04 пролунав відбій.

Наступний сигнал оголосили вже під час масованої атаки вночі. Росія застосувала проти України балістичні ракети та ударні дрони. Під ударом опинилися, зокрема, Київ, Одеса, Харків, Миколаївщина, Запоріжжя, Кривий Ріг і Кременчук.

О 03:58 у столиці оголосили відбій. Уже о 04:14 Київ знову опинився під сигналом небезпеки. Ця тривога тривала понад три години – відбій оголосили о 07:20.

О 08:13 пролунав черговий сигнал. Його скасували о 09:39. Згодом тривоги повторювалися одна за одною.

О 09:54 у столиці знову оголосили небезпеку, а об 11:09 дали відбій. Наступна тривога почалася о 11:58 і тривала до 12:42. На цей момент їхня кількість від початку доби сягнула семи. Саме через численні сигнали мешканці столиці, зокрема пасажири Центрального залізничного вокзалу, годинами чекали на продовження руху поїздів.

фото: соцмережі

О 14:45 у Києві оголосили восьму за день тривогу. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник, який рухався у бік столиці з півночі. Відбій пролунав о 16:13.

Протягом дня російські війська не припиняли атакувати Україну ударними дронами. За даними Повітряних сил, лише з 07:00 до 19:00 27 серпня Росія запустила близько 140 БпЛА. Понад 100 із них були реактивними, а більшість спрямували в бік Києва. Українська ППО за цей період збила або подавила близько 120 ударних безпілотників.

фото: поліція Києва / Telegram

Через атаки у столиці працювали сили протиповітряної оборони та екстрені служби. Уламки збитих дронів падали в різних районах Києва. Відомо про постраждалих, пошкодження будівель і займання.

Зокрема, уламки БпЛА впали в Печерському районі, де загорілася суха трава та дерева. У Голосіївському районі внаслідок атаки загорівся автомобіль. Також російський удар пошкодив логістичні об'єкти.

Окремо російський дрон упав біля Подільського мосту. Наслідки падіння зафіксували після роботи української ППО.

До вечора сигнали небезпеки продовжилися. О 17:51 у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Вона тривала до 21:11.

О 21:27 у столиці оголосили чергову тривогу через загрозу російських БпЛА. Відбій пролунав о 21:51.

А о 23:55 у Києві оголосили вже 13-ту за добу повітряну тривогу.

Таким чином, 27 серпня столиця перевищила попередній рекорд перших місяців повномасштабної війни.

Удари по Україні

Російські атаки 27 серпня не обмежилися Києвом.

У Харкові російські війська вдарили по торговельному центру в Основ'янському районі. Унаслідок атаки загинув 40-річний чоловік.

На Сумщині протягом доби росіяни також завдали кількох ударів. Уночі Роменську громаду атакували дев'ятьма безпілотниками. Внаслідок влучання в житловий будинок загинула 66-річна жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Увечері російські війська завдали по Сумах удару вісьмома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання у п'яти локаціях, є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури.

фото: соцмережі

Рекордна кількість повітряних тривог у столиці припала на добу, коли Росія активно застосовувала новий тип швидкісних безпілотників. Реактивні БпЛА здатні долати відстань до цілі значно швидше за звичайні «шахеди», тому часу на реагування після оголошення небезпеки залишається менше.

Саме про загрозу таких дронів Повітряні сили неодноразово попереджали киян 27 серпня. Під час восьмої тривоги, зокрема, військові повідомляли про реактивний БпЛА, що рухався до столиці з півночі.