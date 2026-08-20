Міністр енергетики Литви провів ніч в укритті через удар Росії по Києву

Литовський міністр потрапив під масовану атаку РФ під час візиту до Києва

Лукас Савіцкас заявив, що на власному досвіді відчув те, з чим українці стикаються регулярно

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який перебуває з візитом у Києві, провів ніч в укритті через масовану російську атаку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT та Delfi.

Вранці 20 серпня Савіцкас розповів, що він та інші члени литовської делегації були змушені залишатися в укритті через повітряну тривогу, яка тривала всю ніч.

«Мені випало відчути на своєму досвіді те, що більшість українців проживають дуже часто. Цієї ночі нам разом із нашою делегацією довелося провести час в укритті, оскільки всю ніч була оголошена повітряна тривога, яка досі триває», – розповів міністр.

Савіцкас прибув до Києва у середу, 19 серпня. Під час візиту він зустрівся з міністром енергетики України Денисом Шмигалем. Сторони підписали спільну декларацію про посилення двосторонньої співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, Литва стане першою державою, з якою Україна поділиться засекреченою інформацією щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури.

Українські фахівці передаватимуть досвід, накопичений під час війни, зокрема щодо фізичного захисту енергооб'єктів, забезпечення безперервності їхньої роботи та швидкого відновлення після пошкоджень. За словами Савіцкаса, до складу литовської делегації увійшли керівники підприємств та установ енергетичного сектору.

Вони проводять зустрічі з українськими колегами та обговорюють конкретні технічні рішення для захисту енергетичних об'єктів, а також забезпечення постачання у випадку виходу інфраструктури з ладу. Міністр не виключив, що українські експерти можуть приїхати до Литви та поділитися своїми знаннями з місцевими фахівцями.

Нагадаємо, Литва вже тривалий час допомагає Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак. У грудні 2025 року Україна отримала від країни повний комплект обладнання для теплової електростанції. Операція тривала 11 місяців та включала 149 відправлень загальною вагою майже 2,4 тис. тонн. Обладнання передали з Вільнюської ТЕЦ-3.