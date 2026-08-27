Колапс на вокзалі у Києві. Сотні людей годинами чекають на свої поїзди

Повітряні тривоги порушили графік руху залізниці, деякі рейси прибувають на багато годин пізніше

На Центральному залізничному вокзалі Києва утворилося значне скупчення людей. Причиною стали численні повітряні тривоги та пов'язані з ними безпекові обмеження. Про це повідомляє «Главком».

Лише від опівночі 27 серпня у Києві повітряну тривогу оголошували вже сім разів. Остання з них розпочалася о 11:58 через загрозу російських безпілотників та тривала понад годину – відбій оголосили об 12:42.

На тлі затримок біля Центрального залізничного вокзалу Києва утворилося велике скупчення пасажирів. На оприлюднених у соцмережах фото видно сотні людей із валізами та сумками перед будівлею вокзалу.

Про одну з таких затримок розповів журналіст Олександр Пасховер. За його словами, потяг із Кривого Рогу до Києва, яким їде його дружина, запізнюється майже на дев'ять годин.

«Через серію повітряних тривог пасажири пережили вже вісім евакуацій за цю ніч та цей ранок. Тому і запізнюється потяг вже майже на дев'ять годин», – написав він.

Журналіст також розповів про жінку, яка цим потягом везе свою матір із проблемами із зором на операцію до Центру мікрохірургії ока в Києві. Через затримку вони не встигають до медзакладу і змушені ввечері повертатися додому. Жінки планують знову вирушити до столиці наступного тижня.

У коментарях до допису Пасховера користувачі розповідають і про значно триваліші затримки. Зокрема, Ольга Трофімцева повідомила, що потяг із Сум запізнюється вже на 15 годин.

Станом на 13:23 на Центральному залізничному вокзалі Києва фіксуються значні затримки низки потягів. Зокрема, потяг Івано-Франківськ – Дніпро затримується на сім годин, Дніпро – Хелм – на сім годин 30 хвилин.

Онлайн-табло київського вокзалу скрнишот

Потяги Одеса – Київ та Одеса – Житомир запізнюються на шість годин 30 хвилин та чотири години 30 хвилин відповідно. Ще на чотири з половиною години затримується потяг Чернівці – Харків. Таким чином, затримки окремих рейсів сягають понад семи годин.

Складна ситуація виникла й у київському метро. Місцеві пабліки повідомляють про значне скупчення пасажирів на станціях після повітряної тривоги та попереджають про переповнені потяги.

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Укрзалізниця» роз'яснила протокол евакуації пасажирів під час повітряних тривог. Пасажирів виводять із потягів не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а у випадках, коли моніторингова група фіксує безпосередню загрозу на маршруті конкретного поїзда, зокрема наближення ракет або дронів. У такому разі потяг зупиняють у безпечній локації, а пасажирів евакуюють із вагонів.