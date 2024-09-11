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Напад на митрополита Климента: ПЦУ відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Напад на митрополита Климента: ПЦУ відреагувала
Постраждалому митрополиту надано необхідну медичну допомогу
Фото: t.me/Tsaplienko

Наразі немає підстав говорити про релігійні чи політичні мотиви інциденту

Представники Православної церкви України (ПЦУ) відреагували на напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Як зазначається, із тих свідчень та доказів, які є зараз, немає підстав говорити про релігійні чи політичні мотиви інциденту. «Після дослідження обставин, внаслідок яких митрополит Сімферопольський і Кримський Климент зазнав тілесних ушкоджень, про що повідомляли українські медіа, інформуємо, що з наявних свідчень та доказів немає підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви інциденту», – йдеться у повідомленні.

Постраждалому митрополиту надано необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося, у Києві 10 вересня близько 23:00 троє невідомих біля Михайлівського собору напали на представника церкви, який є військовослужбовцем ЗСУ. Наразі поліція встановлює обставини події.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що невідомі нападники побили митрополита Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента.

«Климент приїхав до Києва на запрошення «Кримської Платформи». Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: «Владико, благословіть!». Тому, як вважає Климент, напад був спланований», – розповів журналіст.

За словами митрополита, напад здійснили у місці, де немає камер спостереження.

Теги: церква православна церква напад

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