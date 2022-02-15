На Вінниччині нетверезий водій збив трирічного хлопчика, якого тато вів у дитсадок

Травмована дитина доправлена до лікувального закладу

У селищі Дашів Гайсинського району на Вінниччині 14 лютого водій автомобіля «Ваз» допустив наїзд на малолітню дитину. У результаті автопригоди хлопчик потрапив до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За кермом транспортного засобу перебував 28-річний місцевий житель.

За попередньою інформацією слідства, 36-річний місцевий мешканець вів свого сина до садочка, рухаючись узбіччям вулиці. В цей час легковик допустив наїзд на дитину.

У результаті аварії 3-річний хлопчик із травмами госпіталізований до Вінницької обласної дитячої лікарні.

Освідування на стан сп'яніння зафіксувало 1,27 проміле алкоголю в організмі водія.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

На початку місяйя у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на хлопця, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Раніше у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

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