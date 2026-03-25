Ветеран з інвалідністю оселився в коридорі: його квартира на Оболоні забита сміттям

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Ветеран з інвалідністю оселився в коридорі: його квартира на Оболоні забита сміттям
Загальний коридор, де живе родина, також перетворився на смітник
Ветеран та його мати облаштували свій побут у місцях загального користування, продовжуючи накопичувати гори бруду,  та створювати нестерпні умови для сусідів

У Києві на проспекті Литовському, 6-А, власники однієї з квартир – літня жінка та її син, ветеран війни – живуть на підлозі в загальному коридорі, оскільки їхнє власне помешкання до стелі забите мотлохом. Сусіди родини потерпають від сміття, яким забите приміщення загального коридору, та через постійний сморід і антисанітарію. Про це у соцмережах повідомив громадський активіст Олексій Шевчук, інформує «Главком».

За словами активіста, власниця квартири №148 Тамара Мужейко та її син Андрій перетворили спільний простір на звалище, роками стягуючи сміття з усього району. Через те, що потрапити всередину власної оселі вже фізично неможливо, вони «облаштували» свій побут у місцях загального користування, продовжуючи накопичувати гори бруду, розводити тарганів та створювати нестерпні умови для сусідів.

Ситуація критична не лише через бруд, а й через загрозу безпеці: захаращені проходи створюють ризик пожежі та блокують шляхи евакуації, які мають бути постійно вільними. Водночас по всьому під’їзду розповсюджуються таргани та гризуни.

Особливого трагізму історії додає те, що Андрій Мужейко – ветеран війни, який отримав кілька контузій та втратив нижню кінцівку, захищаючи Україну. Він має офіційний статус особи з інвалідністю II групи. Проте зараз захисник опинився у жахливому стані, без належної опіки та в умовах, що принижують людську гідність.

За словами Шевчука, мешканці будинку роками б’ють на сполох, надсилаючи звернення до Оболонської РДА, соціальних служб та поліції. Однак, попри численні скарги, ситуація не змінюється. Відповідальні органи обмежуються відписками, а проблема лише масштабується.

На оприлюдненому відео сусідка проблемної родини розповіла, що спроби зробити зауваження закінчуються конфліктами. За її словами, чоловік погрожував сусідам підірвати гранату у відповідь на прохання прибрати сміття з коридору. Це тримає в напрузі весь під’їзд, адже люди не знають, чи є погрози ветерана з посттравматичним синдромом реальними.

Громадськість та Рада мешканців будинків Оболоні (РМБО) офіційно звернулися до КМДА та Ради з питань ветеранів при Оболонській РДА з вимогою негайно втрутитися.

«Ситуація є кричущою: ветеран війни потребує соціального та медичного супроводу, а будинок – негайного очищення від тонн сміття, яке загрожує безпеці сотень людей», – наголошує Олексій Шевчук.

Раніше повідомлялося, що мешканці квартири будинку на вул. Ентузіастів 47/1 роками стягували до домівки усілякий мотлох, створюючи незручності сусідам. Звільнити будинок від сміття допомогли комунальники, поліція та співробітники Дніпровської райдержадміністрації. Загалом із квартири було вивезено 7 тонн сміття.  

