Ветеран з інвалідністю оселився в коридорі: його квартира на Оболоні забита сміттям

Ветеран та його мати облаштували свій побут у місцях загального користування, продовжуючи накопичувати гори бруду, та створювати нестерпні умови для сусідів

У Києві на проспекті Литовському, 6-А, власники однієї з квартир – літня жінка та її син, ветеран війни – живуть на підлозі в загальному коридорі, оскільки їхнє власне помешкання до стелі забите мотлохом. Сусіди родини потерпають від сміття, яким забите приміщення загального коридору, та через постійний сморід і антисанітарію. Про це у соцмережах повідомив громадський активіст Олексій Шевчук, інформує «Главком».

За словами активіста, власниця квартири №148 Тамара Мужейко та її син Андрій перетворили спільний простір на звалище, роками стягуючи сміття з усього району. Через те, що потрапити всередину власної оселі вже фізично неможливо, вони «облаштували» свій побут у місцях загального користування, продовжуючи накопичувати гори бруду, розводити тарганів та створювати нестерпні умови для сусідів.

Ситуація критична не лише через бруд, а й через загрозу безпеці: захаращені проходи створюють ризик пожежі та блокують шляхи евакуації, які мають бути постійно вільними. Водночас по всьому під’їзду розповсюджуються таргани та гризуни.

Особливого трагізму історії додає те, що Андрій Мужейко – ветеран війни, який отримав кілька контузій та втратив нижню кінцівку, захищаючи Україну. Він має офіційний статус особи з інвалідністю II групи. Проте зараз захисник опинився у жахливому стані, без належної опіки та в умовах, що принижують людську гідність.

За словами Шевчука, мешканці будинку роками б’ють на сполох, надсилаючи звернення до Оболонської РДА, соціальних служб та поліції. Однак, попри численні скарги, ситуація не змінюється. Відповідальні органи обмежуються відписками, а проблема лише масштабується.

На оприлюдненому відео сусідка проблемної родини розповіла, що спроби зробити зауваження закінчуються конфліктами. За її словами, чоловік погрожував сусідам підірвати гранату у відповідь на прохання прибрати сміття з коридору. Це тримає в напрузі весь під’їзд, адже люди не знають, чи є погрози ветерана з посттравматичним синдромом реальними.

Київ, Оболонь. Шокуючі кадри з проспекту Литовського, 6-А. Тут ветеран війни з інвалідністю та його матір живуть просто на підлозі в загальному коридорі. Їхня квартира вщент забита сміттям. Сусіди б'ють на сполох через сморід та ризик пожежі, але соцслужби лише дають відписки.

Громадськість та Рада мешканців будинків Оболоні (РМБО) офіційно звернулися до КМДА та Ради з питань ветеранів при Оболонській РДА з вимогою негайно втрутитися.

«Ситуація є кричущою: ветеран війни потребує соціального та медичного супроводу, а будинок – негайного очищення від тонн сміття, яке загрожує безпеці сотень людей», – наголошує Олексій Шевчук.

