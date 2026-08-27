Символи президента та хмара мрій: чому варто відвідати інтерактивну виставку Ukraine WOW «Той день»

Бус, що їде на фронт, став частиною виставки «Той день»: MK Foundation долучилися до проєкту Ukraine WOW

На Центральному залізничному вокзалі кияни та гості столиці мають можливість відвідати масштабну інтерактивну виставка «Той день», присвячена 35-річчю відновлення незалежності України, яка працюватиме до 4 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Виставку організувала команда Ukraine WOW. Нагадаємо, минулого року інтерактивний проєкт цієї ж команди до Дня Незалежності мав шалений успіх серед киян та гостей міста – біля вокзалу вишиковувалися величезні черги з охочих потрапити на експозицію.

Експозиція проєкту «Той день» фото: ГО Ukraine WOW

Експозиція від Ukraine WOW об'єднує історичні реліквії, сучасне мистецтво танові технології, занурюючи відвідувачів у три ключові смислові блоки:

«Вибір»: Присвячений переломним подіям 1991 року – від серпневого голосування за Незалежність у парламенті до грудневого всеукраїнського референдуму.

Присвячений переломним подіям 1991 року – від серпневого голосування за Незалежність у парламенті до грудневого всеукраїнського референдуму. «Що нас визначає» : Простір для роздумів про спільні риси, які об’єднували українців століття тому й тримають нині. В експозиції зібрано атрибути влади від доби Русі до УНР, реконструйований дзвін Десятинної церкви, а також оригінали творів Тетяни Яблонської, Олександра Ройтбурда та Віктора Зарецького.

: Простір для роздумів про спільні риси, які об’єднували українців століття тому й тримають нині. В експозиції зібрано атрибути влади від доби Русі до УНР, реконструйований дзвін Десятинної церкви, а також оригінали творів Тетяни Яблонської, Олександра Ройтбурда та Віктора Зарецького. «Мрія»: Зала, присвячена баченню майбутнього. Вона містить есеї провідних мислителів та військових (серед яких Кирило Буданов та Сергій Жадан), а також інтерактивну «хмару мрій», де кожен може залишити своє побажання – її відкриють через 15 років, до 50-річчя відновлення Незалежності.

Унікальні експонати та інтерактив

На виставці вперше в історії експонуються офіційні символи президента України (штандарт, колар, булава та печатка), міжнародні нагороди Володимира Зеленського, а також п'ять знаменних прапорів – зокрема той, який внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року, та стяг із «Ланцюга єдності».

фото: ГО Ukraine WOW

Частину цінних робіт представлено у вигляді голограм (зокрема картини Куїнджі, Рєпіна та скульптури Пінзеля). Відвідувачі можуть випробувати VR-окуляри для «візиту» до кабінету президента та Верховної Ради, записати випуск новин у телестудії «1+1», піднятися на віртуальний купол парламенту чи послухати вірші в човні серед рожевого піску.

Інтерактивні локації проєкту «Той день» фото: Ukraine WOW

На виставці можна проголосувати за найкращий рецепт борщу фото: ГО Ukraine WOW

Окрему тематичну зону підготував благодійний фонд Максима Кріппи MK Foundation. Вона присвячена важливості військової логістики: центральним елементом став брендований бус у стилістиці S.T.A.L.K.E.R. 2 – як символ понад 2100 автівок, які фонд передав українським захисникам на фронт.

Тематична зона, присвячена важливості військової логістики

«Незалежність – це щоденна робота, яка допомагає Україні вистояти. Під час війни логістика має критичне значення. Автомобіль став частиною бойової команди, допомагає військовим виконувати завдання, перевозити людей, обладнання та необхідне забезпечення. І наша задача забезпечити кожен підрозділ, кожну бригаду необхідним транспортом. Ці автомобілі вже є частиною історії нашої боротьби», – наголосив засновник MK Foundation Максим Кріппа.

Брендований бус у стилістиці S.T.A.L.K.E.R. 2 на виставці «Той день»

На виставці облаштували чимало яскравих та інтерактивних фотозон. Відвідувачі можуть не лише дізнатися більше про історію України, а й зробити пам'ятні світлини. Гортайте галерею, щоб відчути атмосферу проєкту:

12 фото На весь екран





















Виставка «Той день» у Києві: найяскравіші фотозони та експонати фото: ГО Ukraine WOW

Графік роботи та квитки

Виставка працює на Центральному вокзалі з вівторка по неділю (понеділок – вихідний).

З міркувань безпеки експонати щовечора переміщують до сховища, а під час повітряної тривоги виставка зачиняється.