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Внаслідок атаки на Київ спалахнув ринок, є постраждалі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Внаслідок атаки на Київ спалахнув ринок, є постраждалі
Росія атакувала столицю вночі 16 серпня
фото: ДСНС Києва

В Оболонському районі спалахнула масштабна пожежа на території одного з ринків

У кількох районах Києва зафіксовано пожежі, влучання та пошкодження будівель після російського удару 16 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Найбільше наслідків зафіксовано в Оболонському районі. На території одного з ринків виникла масштабна пожежа. На іншій локації вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі, займання при цьому не сталося. Ще за однією адресою в Оболонському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Наслідки атаки є також у Голосіївському районі столиці. Там на території нежитлової будівлі спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Станом на 8:29 кількість постраждалих внаслідок удару по столиці зросла до трьох.

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Росія атакувала Київ 16 серпня
ДСНС

Інформація щодо потерпілих та наслідків удару продовжує уточнюватися. На місцях працюють рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби. 

Нагадаємо, уночі та вранці 16 серпня російські війська завдали ударів по двох районах Дніпропетровщини – Криворізькому та Нікопольському. У Кривому Розі було атакувано промислове підприємство. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка, десятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Через атаку у Широківській та Грушівській громадах Криворіжжя спалахнули пожежі. На Нікопольщині ворог атакував районний центр, а також Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. Постраждав 55-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

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Теги: пожежа Київ ринок обстріл

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