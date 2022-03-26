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    У Києві відновлюють роботу ЦНАПи: названо дату відкриття

    Центри надання адмінпослуг будуть працювати під час воєнного стану - У Києві відновлюють роботу ЦНАПи: названо дату відкриття
    Центри надання адмінпослуг будуть працювати під час воєнного стану
    Фото з відкритих джерел

    Центри надання адмінпослуг відкриються з понеділка

    Центри надання адміністративних послуг відновлять свою діяльність у Києві у понеділок, 28 березня. Про це повідомляє Штаб добровольчого формування територіальної громади міста Києва «Русанівка» у своєму Telegram-каналі.

    ЦНАПи працюватимуть із 10:00 до 16:00 та видаватимуть готові документи й надаватимуть консультації із загальних питань.

    Інформацію щодо роботи ЦНАПів, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати телефонами 044 202 60 38; 044 202 60 39, або на відповідному сайті.

    Раніше стало відомо, що біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію».

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    Теги: росія окупанти Київ війна Русанівка документи житло Україна окупація #stoprussia
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    У Києві відновлюють роботу ЦНАПи: названо дату відкриття