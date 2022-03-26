У Києві відновлюють роботу ЦНАПи: названо дату відкриття

Центри надання адмінпослуг будуть працювати під час воєнного стану

Центри надання адмінпослуг відкриються з понеділка

Центри надання адміністративних послуг відновлять свою діяльність у Києві у понеділок, 28 березня. Про це повідомляє Штаб добровольчого формування територіальної громади міста Києва «Русанівка» у своєму Telegram-каналі.

ЦНАПи працюватимуть із 10:00 до 16:00 та видаватимуть готові документи й надаватимуть консультації із загальних питань.

Інформацію щодо роботи ЦНАПів, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати телефонами 044 202 60 38; 044 202 60 39, або на відповідному сайті.

Раніше стало відомо, що біженці можуть отримати тимчасове житло і допомогу через «Дію».