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У Києві ввечері значно погіршилась якість повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві ввечері значно погіршилась якість повітря
фото: glavcom.ua

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу)

Станом на вечір 7 листопада в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості – середній. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи.

У разі подальшого погіршення стану повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 63 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 55 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 68 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).

У Києві ввечері значно погіршилась якість повітря фото 1

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 62 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 71 (середній рівень забрудненості).

Нагадаємо, зранку 7 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті перебував у нормі.

Теги: повітря екологія погода

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