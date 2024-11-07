Головна Київ Новини
search button user button menu button

Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА
фото: пресслужба КМДА

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 8:00 7 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 25.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 27.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 395.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 28.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 37.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 44.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 439 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 15.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 24.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 38.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 38.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 400.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 21.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 10.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 25.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 34.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 8.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 468.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 14.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 17.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 36.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 26.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 32.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 13.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 392.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 37.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 469.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 47.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 20.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості). Водночас спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 50.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 33.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 42.5 мкг/м3;
  • озон – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1067.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 61.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 20.1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 84.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.09 мкЗв/год.

Нагадаємо, 7 листопада синоптики прогнозують ранкові заморозки по всій території України. Буде сухо, без опадів. Очікується хмарна погода з проясненнями.

 

Теги: повітря екологія прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Харківському масиві показники якості повітря дещо відрізняються від решти районів міста
На Харківському масиві стан повітря відрізняється від інших районів міста
4 листопада, 08:50
Спека у світі може призвести до неочікуваних наслідків
Спека і загострення кліматичної кризи: Guardian пояснило, чого слід чекати далі
1 листопада, 06:00
На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг
На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг
30 жовтня, 21:25
Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб
Нічна атака на Київ: з’явилися фото та відео наслідків
30 жовтня, 05:21
Путіністка Повалій тепер милується ялинками в Москві
Зрадниця Повалій зізналася, за чим у Києві сумує
27 жовтня, 20:33
За адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню
У деяких районах Києва погіршилась якість повітря: перелік вулиць
22 жовтня, 09:58
Синоптики прогнозують теплий день у столиці: наскільки прогріється повітря
Синоптики прогнозують теплий день у столиці: наскільки прогріється повітря
22 жовтня, 07:09
Прогноз погоди на 10 жовтня
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:00
Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня
Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня
8 жовтня, 07:34

Новини

Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа: фото наслідків атаки дронів на Київщину
Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа: фото наслідків атаки дронів на Київщину
Сотні людей на платформі: столична підземка переповнена після нічної тривоги (відео)
Сотні людей на платформі: столична підземка переповнена після нічної тривоги (відео)
Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА
Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА
Дрони наробили лиха в шести районах Києва: є пожежі, руйнування та постраждалі (фото)
Дрони наробили лиха в шести районах Києва: є пожежі, руйнування та постраждалі (фото)
Руйнування, пожежі та постраждалі: наслідки атаки БпЛА на Київ
Руйнування, пожежі та постраждалі: наслідки атаки БпЛА на Київ
Вулицею Січових Стрільців тиждень буде обмежений рух транспорту
Вулицею Січових Стрільців тиждень буде обмежений рух транспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
24K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
18K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
17K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua