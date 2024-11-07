Який стан повітря у столиці після нічних вибухів і пожеж: моніторинг від КМДА

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 8:00 7 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 25.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.1 мкг/м3;

діоксид азоту – 27.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 395.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 28.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 37.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 44.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 439 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 15.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 24.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 38.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 38.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 400.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 21.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 10.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 25.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 34.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 8.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 468.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 14.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – дані станом на 08:00 відсутні;

оксид азоту – 17.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 36.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 26.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 32.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 13.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 392.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 37.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30 мкг/м3;

оксид вуглецю – 469.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 47.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 20.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості). Водночас спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 50.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 33.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 42.5 мкг/м3;

озон – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1067.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 61.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 20.1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 84.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.09 мкЗв/год.

Нагадаємо, 7 листопада синоптики прогнозують ранкові заморозки по всій території України. Буде сухо, без опадів. Очікується хмарна погода з проясненнями.