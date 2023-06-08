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Північну Корею захлеснула хвиля самогубств: Кім Чен Ин вигадав, як це зупинити

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Північну Корею захлеснула хвиля самогубств: Кім Чен Ин вигадав, як це зупинити
Лідер КНДР наказав місцевим органам влади вжити заходів
фото з відкритих джерел

Через голод, бідність та диктатуру цілі родини йдуть із життя 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заборонив жителям країни вчиняти суїцид і прирівняв його до «зради соціалізму». Він доручив уряду розробити механізм контролю та заборони самогубств. Про це повідомляє Mirror.

Ймовірно, це рішення пов’язане із різким збільшенням кількості самогубств у Північній Кореї. Через голод, бідність та диктатуру цілі родини вчиняють суїцид. У передсмертних записках люди критикують соціалістичну систему та життя у Північній Кореї. 

За інформацією, отриманою із джерел у КНДР, зареєстрована кількість суїцидів серед громадян Північної Кореї зросла на 40% порівняно з попереднім роком.

«У Північній Кореї багато внутрішніх хвилювань через важке життя людей», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що, попри наказ, офіційні особи на місцях поки що не змогли знайти відповідного рішення для врегулювання ситуації, що склалася.

Після серії надзвичайних нарад, що пройшли по всій країні, було ухвалено секретне розпорядження щодо проблеми самогубств. Однією з основних тем обговорення на зустрічах були 35 випадків самогубств у місті Чхонджин та окрузі Кенсон.

Більшість із цих випадків були колективними, де гинули цілі сім’ї. Уряд стверджує, що щиро прагне знайти ефективні рішення для запобігання таким трагедіям.

Один із північнокорейських чиновників також розповів про жахливі й приголомшливі випадки самогубств у цій державі:

  • У місті Хесан 10-річний хлопчик жив зі своєю бабусею після того, як його батьки померли від голоду. Літня жінка та дитина наклали на себе руки, з'ївши щурячу отруту.
  • Подружжя у віці 60 років повісилося на дереві в горах.
  • Сім'я з чотирьох осіб після останньої сімейної вечері прийняли ціанистий калій. 

Північну Корею захлеснула хвиля суїцидів – у країні один із найвищих показників самогубств у світі. Це хронічна проблема, яка мучить країну вже понад 10 років. Насправді вона не прив'язана лише до політики, бізнесу чи індустрії розваг, а зачіпає усе суспільство. Звісно, однією з головних причин суїцидів є диктатура й жорсткий устрій держави.

Крім того, усупереч тому, нерівність у прибутках поляризує корейців. Роботодавці часто не хочуть винаймати нових співробітників чи підвищувати зарплатню чинним. Ринок праці жорстокий та дуже конкурентний, там легко залишитися за бортом.

Робота серед офісних працівників часто майже цілодобова та виснажлива, понаднормові часто не передбачені. Люди змушені працювати у вихідні та вночі. Через це все накопичується хронічна втома. Уряд не робить достатньо, щоб знизити рівень самогубств, не розв'язуючи соціальні проблеми, які лежать в основі цієї ситуації.

До слова, шпигунська агенція Південної Кореї заявила, що лідер КНДР страждає на безсоння. Диктатор, очевидно, має серйозні проблеми зі здоров'ям. Нині він важить приблизно 140 кг – п’є, курить та набирає вагу: розвідка розповіла про здоров’я Кім Чен Ина.

Теги: самогубство Північна Корея Кім Чен Ин

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