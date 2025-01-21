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Київська влада повідомила подробиці про наслідки атаки російських дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київська влада повідомила подробиці про наслідки атаки російських дронів
Наразі загроза не спостерігається
фото з відкритих джерел

КМДА закликала киян відповідально ставитися до сигналів тривоги, перебувати в укриттях до відбою

У Києві уламки російського дрона впали у водойму у Дніпровському районі. Про це Київська міська військова повідомила у Telegram

«Внаслідок роботи ППО по ворожих повітряних цілях уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі столиці», – йдеться у повідомленні.

Попередньо без пожежі та постраждалих.

У КМДА закликали киян відповідально ставитися до сигналів тривоги, перебувати в укриттях до відбою.

Наразі загроза не спостерігається.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, близько 20:00 години,  у Киэвы було чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА. Як повідомляв кореспондент «Главкому», вибухи було чутно на лівому беоезі Дніпра. О 19:54 у Києві та Київській області вдруге за вечір було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни.

Теги: обстріл системи ППО дрон Київ Telegram

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