Київська влада повідомила подробиці про наслідки атаки російських дронів
КМДА закликала киян відповідально ставитися до сигналів тривоги, перебувати в укриттях до відбою
У Києві уламки російського дрона впали у водойму у Дніпровському районі. Про це Київська міська військова повідомила у Telegram.
«Внаслідок роботи ППО по ворожих повітряних цілях уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі столиці», – йдеться у повідомленні.
Попередньо без пожежі та постраждалих.
У КМДА закликали киян відповідально ставитися до сигналів тривоги, перебувати в укриттях до відбою.
Наразі загроза не спостерігається.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, близько 20:00 години, у Киэвы було чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА. Як повідомляв кореспондент «Главкому», вибухи було чутно на лівому беоезі Дніпра. О 19:54 у Києві та Київській області вдруге за вечір було оголошено повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни.
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