У одному з районів Києва встановили дві шафи резервного живлення для світлофорів

Згідно з графіком, усі шафи, що закупили минулоріч, облаштують до квітня 2025-го

У Солом’янському районі встановили ще дві шафи резервного живлення для світлофорних об’єктів на перехрестях: просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова та бульв. Вацлава Гавела — просп. Відрадний. Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Зазначається, що обладнання закупили у 2024 році. Також завтра фахівці планують встановити ще 3 шафи автономного живлення. Згідно з графіком, усі шафи, що закупили минулоріч, облаштують до квітня 2025-го.

Наразі підприємство обслуговує 739 світлофорних об’єктів, 335 з яких вже підключили до резервного живлення, завдяки встановленню нових шаф, що підтримують роботу об’єктів до 24 годин.

Учора «Главком» писав, столична влада планує збільшити кількість світлофорів, які працюватимуть без світла. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням у столиці. За його словами, це питання є ключовим для безпеки киян. Ткаченко зазначив, що у Києві налічується 737 світлофорних об’єктів. У 2024 році було встановлено 267 шаф безперебійного живлення, завдяки яким резервне живлення отримали 327 світлофорних об’єктів. Зазначається, що контроль за виконанням завдання здійснюватиме особисто начальник КМВА.

Як відомо, у Києві під час відключення світла також вимикаються і світлофори. Журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався до війська і зараз захищає нашу країну, розповів, що був вражений, побачивши, як водії у столиці самостійно регулюють рух на перехрестях.