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    У Києві застарілу техніку можна принести на утилізацію: адреси

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    Стару техніку можна здати на парковці на вулиці Дорогожицькій, 1 - У Києві застарілу техніку можна принести на утилізацію: адреси
    Стару техніку можна здати на парковці на вулиці Дорогожицькій, 1
    фото: з відкритих джерел

    Пункт прийому працює 26 січня з 10:00 до 12:00

    У середу, 26 січня в Києві можна здати на утилізацію стару техніку. Пункт прийому відкритий з 10:00 до 12:00 неподалік від станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє пресслужба Центру управління відходами.

    Пункт прийому працює 26 січня з 10:00 до 12:00. Місце розміщення пункту – на парковці на вулиці Дорогожицькій, 1 (неподалік від станції метро «Дорогожичі»).

    Можна здати стару непотрібну техніку, а саме:

    • дрібну побутову техніку, зокрема електрочайники, праски, міксери, тостери;
    • велику побутову техніку, тобто бойлери, пральні машини, кондиціонери, холодильники;
    • комп'ютерну техніку та аксесуари (системні блоки, монітори, ноутбуки, зарядні пристрої, флешки, клавіатури, мишки і мобільні телефони);
    • оргтехніку, тобто принтери, сканери, ксерокси;
    • аудіо та відеотехніку (відеомагнітофони, плеєри, музичні центри, навушники).

    Нагадаємо, у Києві пункти утилізації новорічних ялинок працюватимуть до кінця січня

    До слова, влада Києва озвучила подальшу долю звалищ шин, зібраних по місту.

    Теги: Київ метро машини
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    У Києві застарілу техніку можна принести на утилізацію: адреси