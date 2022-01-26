У Києві застарілу техніку можна принести на утилізацію: адреси

Стару техніку можна здати на парковці на вулиці Дорогожицькій, 1

Пункт прийому працює 26 січня з 10:00 до 12:00

У середу, 26 січня в Києві можна здати на утилізацію стару техніку. Пункт прийому відкритий з 10:00 до 12:00 неподалік від станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє пресслужба Центру управління відходами.

Пункт прийому працює 26 січня з 10:00 до 12:00. Місце розміщення пункту – на парковці на вулиці Дорогожицькій, 1 (неподалік від станції метро «Дорогожичі»).

Можна здати стару непотрібну техніку, а саме:

дрібну побутову техніку, зокрема електрочайники, праски, міксери, тостери;

велику побутову техніку, тобто бойлери, пральні машини, кондиціонери, холодильники;

комп'ютерну техніку та аксесуари (системні блоки, монітори, ноутбуки, зарядні пристрої, флешки, клавіатури, мишки і мобільні телефони);

оргтехніку, тобто принтери, сканери, ксерокси;

аудіо та відеотехніку (відеомагнітофони, плеєри, музичні центри, навушники).

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