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Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві
Наслідки влучання російського БпЛА у житловий будинок у Голосіївському районі Києва
Фото: ДСНС України

У будинку виникла пожежа на рівні восьмого та дев’ятого поверхів

У Голосіївському районі Києва російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали троє людей, ще 25 мешканців евакуювали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Влучання сталося на рівні восьмого та дев’ятого поверхів. Після удару в будинку виникла пожежа.

Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві фото 1
фото: ДСНС Києва

Рятувальники вивели з будівлі 25 мешканців. Троє людей постраждали внаслідок атаки.

Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві фото 2
фото: ДСНС Києва

Пожежу надзвичайники ліквідували. Вогонь охопив площу 50 кв. м.

Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві фото 3
фото: ДСНС Києва

ДСНС оприлюднила фотографії з місця удару. На кадрах видно пошкоджену частину багатоповерхівки, роботу рятувальників та наслідки пожежі.

Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві фото 4
фото: ДСНС Києва

«Внаслідок влучання БпЛА на рівні восьмого-дев’ятого поверхів виникла пожежа», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві фото 5
фото: ДСНС Києва

Ця пожежа сталася під час атаки російських безпілотників на Київ 3 вересня. Екстрені служби працювали в кількох районах столиці.

Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві фото 6
фото: ДСНС Києва
Рятувальники показали наслідки удару по багатоповерхівці в Києві фото 7
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у Голосіївському районі, крім пошкодження житлового будинку, уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів. Ще за однією адресою уламки безпілотника впали біля проїжджої частини дороги.

У Святошинському районі уламки російського безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Внаслідок цього пошкоджено автомобіль, пожежі не виникло.

У Дарницькому районі уламки безпілотника впали на проїжджу частину. Унаслідок цього постраждали двоє людей, пошкоджено два автомобілі. Загалом у столиці внаслідок російської атаки постраждали дев’ятеро людей

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Теги: пожежа Віталій Кличко Київ ДСНС дороги будинок безпілотник

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