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На Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фото полеглих бійців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фото полеглих бійців
Поліція затримала 33-річну зловмисницю
фото: поліція Києва

Свій вчинок жінка пояснити не змогла

У Києві на Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих захисників. Її вже затримала поліція, а КМДА пообіцяла посилити охорону біля меморіалу, передає «Главком».

Увечері поширилось відео, як біля меморіалу чоловік затримав зловмисницю до приїзду поліції. За словами очевидців, вона почала себе агресивно поводити та шкодити майно.

Чоловік затримав жінку до приїзду поліції
Чоловік затримав жінку до приїзду поліції
скриншот

Згодом поліція Києва затримала порушницю. Нею виявилась 33-річна киянка, яка перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі.

Свій вчинок жінка пояснити не змогла.

Жінку доставили до відділення поліції, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Реакція КМВА

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у зв'язку з останніми подіями, готується розпорядження про посилення охорони в районі меморіалу.

Ткаченко наголосив, що на Майдані заборонять проведення розважальних заходів у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті).

Також йдеться про заборону видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Нагадаємо, у Києві вночі проти 15 грудня чоловік пошкодив прапори та фотографії, які встановлюють пам'яті загиблим військовим на Майдані Незалежності. Поліціянти вже затримали його.

Правоохоронці дізналися про це вранці, коли мешканка виявила на Майдані пошкоджені прапорці та фото.

Згодом поліція зʼясувала, що це зробив 36-річний уродженець Сумської області. Чоловіка затримав наряд патрульної поліції.

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Теги: поліція Майдай Незалежності

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