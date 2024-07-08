Масовий удар РФ по Україні: ексречник Повітряних сил назвав його особливість

За словами Юрія Ігната, РФ постійно удосконалює крилаті та балістичні ракети

Сьогодні, 8 липня, ворожі крилаті ракети летіли на надмалій висоті, що ускладнило їх збиття силами ППО. Про це повідомив колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що РФ постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні дрони, а й крилаті та балістичні ракети. І, як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати.

За словами колишнього речника Повітряних сил, ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками.

«Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі. Тож не ігноруйте тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет чи дронів у вашому напрямку», – пояснив він.

Як повідомлялося, близько 10-ї ранку російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

До слова, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею.

Зокрема, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Як згодом стало відомо, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих збільшилася до 96 людей.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.

До слова, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.