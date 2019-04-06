У Києві зустрічають «Творчу весну на Узвозі»



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У рамках фестивалю працюють пересувна ретро-фотовиставка «Історичне місто. Повернення у Майбутнє», художні майстер-класи від українських митців, міні-вистави з участю акторів київських творчих майстерень

Свої пропозиції та вітання Андріївському узвозові кияни та гості столиці можуть залишити на «Сувої побажань»

У Києві на Андріївському узвозі і на Подолі відбувається фестиваль мистецтв «Творча весна на Узвозі», що ініціювала громадська організація «Громада Андріївський узвіз». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що у рамках фестивалю працюють пересувна ретро-фотовиставка «Історичне місто. Повернення у Майбутнє», художні майстер-класи від українських митців, міні-вистави з участю акторів київських творчих майстерень.

Координатор фестивалю, громадський активіст Віталій Білецький повідомив, що завданням фестивалю є розповісти історії київських «культових місць», об’єднати громаду задля розвитку міста і збереження його історико-культурної спадщини. «Одне з гасел фестивалю – «Врятуй Андріївський узвіз», перед яким постала загроза забудови», - каже Білецький.

«Для гостей фестивалю ми приготували презентацію історико-культурного туристичного центру «Річкова брама тисячолітнього Києва» на Поштовій площі, також на фестивальних локаціях – музичні концерти і конкурси. Також охочі залишають свої пропозиції та вітання Андріївському узвозові на «Сувої побажань», довжиною більш як метр», – каже Білецький.

У рамках фестивалю «Творча весна на Узвозі» – і щорічний гумористичний архітектурний конкурс «Потвора року»: до 19-ї години суботи кияни мали визначити переможця київських «антипатій», -додає Білецький.

Традиційно Андріївський узвіз є одним із центрів відзначення Дня Києва (останні субота і неділя травня).