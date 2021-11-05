У Київраді перевіряють сертифікати вакцинації

Про нововведення політикам оголосив під час засідання Київради голова столиці Віталій Кличко.

Київській міській раді від депутатів на вході до будівлі тепер вимагають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу чи свіжий негативний ПЛР-тест, чи довідку про одужання від хвороби. Про це йдеться на Офіційному сайті Віталія Кличка.

Він наголосив, що такі заходи почали діяти в установі з 4 листопада.

«Без перелічених документів потрапити до сесійної зали буде неможливо», - сказав Кличко під час засідання Київради.

Суворі обмежувальні заходи Кличко пояснив перебуванням Києва у червоній карантинній зоні.

«Ми сьогодні проводимо засідання в умовах обмежень червоної зони. І маємо неухильно дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть кияни. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради – не виняток», - сказав мер.

Він додав, що присутність великої кількості депутатів у одному залі вже є масовим заходом. Отже, наявність документів, що підтверджують безпеку людини для інших – це необхідність.