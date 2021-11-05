У Київраді перевіряють сертифікати вакцинації
Про нововведення політикам оголосив під час засідання Київради голова столиці Віталій Кличко.
Він наголосив, що такі заходи почали діяти в установі з 4 листопада.
«Без перелічених документів потрапити до сесійної зали буде неможливо», - сказав Кличко під час засідання Київради.
Суворі обмежувальні заходи Кличко пояснив перебуванням Києва у червоній карантинній зоні.
«Ми сьогодні проводимо засідання в умовах обмежень червоної зони. І маємо неухильно дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть кияни. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради – не виняток», - сказав мер.
Він додав, що присутність великої кількості депутатів у одному залі вже є масовим заходом. Отже, наявність документів, що підтверджують безпеку людини для інших – це необхідність.