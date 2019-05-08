У київському Будинку вчителя обвалилася стеля, у залі танцювали діти



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У залі танцювало близько десяти восьмирічних дітей зі школи танців «Кияночка»

За словами батьків, діти не постраждали, бо у момент обвалу конструкцій перебували в іншому кінці зали

В одному з залів київського Будинку вчителя під час уроку бальних танців обвалилася стеля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у залі танцювало близько десяти восьмирічних дітей зі школи танців «Кияночка».

За словами батьків, діти не постраждали, бо у момент обвалу конструкцій перебували в іншому кінці зали.

Після обвалу викладач терміново вивела дітей з приміщення.



Повідомляється, що заняття у Будинку вчителя не припинилися і вже наступного дня діти займалися в інших залах.