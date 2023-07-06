У липні кияни отримають нові рахунки за воду
Додаткова інформація та деталізація нарахувань дозволить споживачам ефективніше контролювати витрати води
У липні абоненти «Київводоканалу» отримають більш деталізовані рахунки за воду: додадуться дані про загальне споживання води будинком, дані загального споживання за квартирними лічильниками, показання загальнобудинкових лічильників води та небаланс. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відповідно до Наказу Мінрегіону від 26.12.2022 №277 у платіжці за спожиті житлово-комунальні послуги в червні, кияни побачать додаткову інформацію, що стосується обсягів споживання води в будинку:
- загальний обсяг спожитої води за будинковим лічильником,
- попередні та поточні показання загальнобудинкових лічильників води,
- суму обсягів за показаннями квартирних приладів обліку,
- небаланс, тобто різницю між двома попередніми показниками,
- обсяги небалансу для розподілу.
Додаткова інформація та деталізація нарахувань дозволить споживачам ефективніше контролювати витрати води і оперативно реагувати на причини небалансу.
Як правило, до небалансу призводять витоки на внутрішньобудинкових мережах, необлікований полив прибудинкової території, недобросовісні сусіди, які втручаються у роботу приладу обліку з метою зменшення його показників, квартири, що споживають воду без лічильників або з не повіреними лічильниками.
Нагадаємо, що із 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових квитанцій за комуналку та отримувати їх лише онлайн.
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