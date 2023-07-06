У липні кияни отримають нові рахунки за воду

Додаткова інформація та деталізація нарахувань дозволить споживачам ефективніше контролювати витрати води

У липні абоненти «Київводоканалу» отримають більш деталізовані рахунки за воду: додадуться дані про загальне споживання води будинком, дані загального споживання за квартирними лічильниками, показання загальнобудинкових лічильників води та небаланс. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Відповідно до Наказу Мінрегіону від 26.12.2022 №277 у платіжці за спожиті житлово-комунальні послуги в червні, кияни побачать додаткову інформацію, що стосується обсягів споживання води в будинку:

загальний обсяг спожитої води за будинковим лічильником,

попередні та поточні показання загальнобудинкових лічильників води,

суму обсягів за показаннями квартирних приладів обліку,

небаланс, тобто різницю між двома попередніми показниками,

обсяги небалансу для розподілу.

Додаткова інформація та деталізація нарахувань дозволить споживачам ефективніше контролювати витрати води і оперативно реагувати на причини небалансу.

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Як правило, до небалансу призводять витоки на внутрішньобудинкових мережах, необлікований полив прибудинкової території, недобросовісні сусіди, які втручаються у роботу приладу обліку з метою зменшення його показників, квартири, що споживають воду без лічильників або з не повіреними лічильниками.

Нагадаємо, що із 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових квитанцій за комуналку та отримувати їх лише онлайн.