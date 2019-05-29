Розпочато роботи з реконструкції озера на Максимовича



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28 травня розпочалися роботи з реконструкції озера біля храму баптистів. Наразі очищують дно водойми, а також виконують першочергові роботи

Як розповів директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Володимир Ніценко, спеціалісти компанії ТОВ «Підприємство «Агропродсоюз» розчищають озеро, укріплюють береги та облаштовують зелену зону навколо водойми. З бюджету на виконанні робіт передбачено майже 8 мільйонів гривень. Оновлення очікує лише територія біля озера, яка стане частиною загального зеленого каркасу, що складається з оновленого проспекту Космонавтів та окремих зон у Лісопарку.

За словами Володимира Ніценка, виконувати всі роботи, які раніше представили на проекті реконструкції не будуть, тому що він є перспективним. Тендер на 25 мільйонів проведений раніше, за поясненнями директора, є вимогою закону, а реалізують лише частину задуманого. Тому інші інфраструктурні об'єкти, які презентували раніше реалізують в майбутньому за наявності фінансування.

У водоймі виявили черепах та рибу. Живність під наглядом спеціалістів екологічної служби перемістили у Вишенське озеро та басейн біля Центрального парку. Після проведення робіт жителів планують повернути.

Джерело: Vinbazar