Закриття холдингу Медведчука. Політолог пояснив, які особисті політичні інтереси переслідував Зеленський

Гарань: «Політики часто керуються своїми вузькими інтересами, але це може відповідати національним інтересам»

Закриття телеканалів, підконтрольних одному з лідерів проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, хоч і продиктоване захистом особистих політичних інтересів Володимира Зеленського, загалом відповідає інтересам держави, вважає професор політології Олексій Гарань.

«Зеленський зробив низку кроків, аби перехопити частину державницького електорату: закрив холдинг Медведчука, провів саміт «Кримської платформи», – сказав Гарань в інтерв’ю «Главкому».

У такий спосіб глава держави намагається привернути проукраїнський електорат Заходу та Центру, який почав розчаровуватися у ньому, вважає політолог.

«Зараз від Зеленського трохи відходить електорат – до ОПЗЖ (тут грають популістські гасла і гасла миру з агресором). Виникають питання: Зеленський обіцяв мир – миру нема. А чому? Тому що, мовляв, стає таким, як Порошенко?» – пояснив Гарань.

Проте не тільки електоральні симпатії виборців хвилюють президента, вважає політолог.

«У закритті холдингу Медведчука є особисті політичні інтереси Зеленського: таким чином він обрізав можливості ОПЗЖ. Політики часто керуються своїми вузькими інтересами, але це може відповідати національним інтересам», – додав Олексій Гарань.

До слова, як свідчать свіжі рейтинги політичних партій, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали б партії «Слуга народу» з результатом 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. На другому місці «Європейська солідарність» – 14,1%, третє місце посіла проросійська «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» готові проголосувати 10,6% опитаних.

Тим часом 7 вересня розпочалася шоста сесія парламенту дев’ятого скликання. Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.