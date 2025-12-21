Під Москвою перекинувся човен із зятем Путіна

Головна Світ Соціум
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Віктор Хмарін отримав переохолодження і забої
фото з відкритих джерел

Човен із шістьма пасажирами перекинувся під час прогулянки

Під Москвою перекинувся човен з родичем Путіна і колишнім лідером організованого злочинного угруповання. Одна людина загинула. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруський ресурс Nexta live.

За даними видання, інцидент стався в яхт-клубі в Митищах. Човен із шістьма пасажирами перекинувся під час прогулянки.

Загинув Віктор Аверін, один із колишніх лідерів сумнозвісної Солнцевського злочинного угруповання.

На борту перебував чоловік двоюрідної сестри Путіна Віктор Хмарін-старший, батько глави «РусГідро». Він отримав переохолодження і забої.

Також у човні були адвокат, бізнесмен, охоронець і 18-річна модель.

Судном керував сам Аверін. За попередньою версією, стався нещасний випадок.

Хмарін-старший був не лише однокурсником Путіна на юридичному факультеті Ленінградського державного університету, а й одним із найближчих друзів. Російський диктатор в студентські роки зустрічався із сестрою Хмаріна Людмилою. У 1976 році Хмарін одружився з двоюрідною сестрою Путіна по батьківській лінії Любов’ю Кругловою. Нині їх син Віктор Хмарін очолює найбільшу російську державну енергетичну компанію «РусГідро».

Зять Путіна був великим постачальником обладнання «Газпрому», а нині володіє компанією «Нафтопродуктсервіс» із річним доходом у понад 800 млн рублів і прибутком у 27 млн.

Раніше російські ЗМІ повідомили про смерть 91-річного Євгена Путіна, якого називають двоюрідним братом кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він був іванівським лікарем-урологом, який «ставив на ноги своїх пацієнтів» у період 1970-90-х років.

Нагадаємо, голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

