Буковина: чоловік вдарив ножем у шию двох представників ТЦК

Наразі життю військових нічого не загрожує

У Чернівецькій області 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (33 та 51 років) виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї.

«Після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Двом військовослужбовцям вчасно надано медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує. Підозрюваного взято під варту.

До слова, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).