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    Ердоган приїде в Україну: стала відома дата візиту

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    Для можливої зустрічі президентів обрали символічну дату - Ердоган приїде в Україну: стала відома дата візиту
    Для можливої зустрічі президентів обрали символічну дату
    фото з відкритих джерел

    Очікується, що Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку лютого - 3 лютого. Про це повідомляє турецьке видання CNN Türk з посиланням на речника президента Ібрагіма Калина.

    Зазначається, що 3 лютого – це день, коди відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

    За словами речника турецького президента, Ердоган проведе зустріч наодинці з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Очікується, що за результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зазначається, що угоди будуть орієнтовані на оборону здатність.

    «Президент Ердоган, який, як очікується, поїде до України з великою делегацією, разом зі своїм колегою Зеленським вестиме 10-те засідання стратегічної ради високого рівня», – сказав Ібрагім Калин.

    Нагадаємо, Ердоган кличе Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

    Як відомо, Ердоган прилетить в Україну для зустрічі із Зеленським.

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    Теги: Реджеп Таїп Ердоган президент
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    Ердоган приїде в Україну: стала відома дата візиту