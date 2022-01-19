Ердоган приїде в Україну: стала відома дата візиту

Очікується, що Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку лютого - 3 лютого. Про це повідомляє турецьке видання CNN Türk з посиланням на речника президента Ібрагіма Калина.

Зазначається, що 3 лютого – це день, коди відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

За словами речника турецького президента, Ердоган проведе зустріч наодинці з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Очікується, що за результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зазначається, що угоди будуть орієнтовані на оборону здатність.

«Президент Ердоган, який, як очікується, поїде до України з великою делегацією, разом зі своїм колегою Зеленським вестиме 10-те засідання стратегічної ради високого рівня», – сказав Ібрагім Калин.

Нагадаємо, Ердоган кличе Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

Як відомо, Ердоган прилетить в Україну для зустрічі із Зеленським.

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