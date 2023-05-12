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Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київський метрополітен змінює інтервал руху поїздів
Метрополітен збільшує парність поїздів у вихідні дні
фото ілюстративне

У будні час очікування у години пік становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин

У Києві з 15 травня поїзди метрополітену ходитимуть із меншими інтервалами. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що зменшення інтервалів між поїздами відбудеться на всіх лініях метро. Так, у будні час очікування у години пік становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин.

Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні. Удень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

Крім того, на дев'ятьох станціях запрацюють другі виходи у такому режимі:

Червона лінія:

  • «Святошин» вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
  • «Нивки» вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
  • «Лівобережна» вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
  • «Чернігівська» вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

  • «Героїв Дніпра» вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
  • «Контрактова площа» вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
  • «Васильківська» вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

  • «Позняки» вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
  • «Харківська» вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

На станції «Оболонь» працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. «Мінська»). Вестибюль №2 залишається зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП «ШЕУ Оболонського району».

На два виходи працюють станції: «Академмістечко», «Дарниця», «Лісова», «Мінська», «Почайна» та «Видубичі».

Раніше повідомлялося, що Київрада вирішила, що станцію метро «Мінська» не будуть перейменовувати – натомість прикрасять кольорами історичного прапора Білорусі. 

Також Київрада пояснила, чому переноситься перейменування станції метро «Варшавська».

До слова, Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.

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Теги: Київ метро

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