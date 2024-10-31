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Росіяни заявили про атаку на порт в окупованому Бердянську (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни заявили про атаку на порт в окупованому Бердянську (фото, відео)
Наслідки роботи ворожої ППО в Бердянську, 31 жовтня 2024 р.
фото: окупаційні ЗМІ

У місті припинили роботу громадські установи

Сьогодні, 31 жовтня, безпілотники атакували порт у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області. Про це повідомила окупаційна адміністрація міста.

За даними загарбників, сьогодні вранці Україна вдарила по бердянському порту, імовірно, з використанням безпілотників-камікадзе. «Усі чергові та оперативні служби на місці й розпочали роботу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як заявив співголова координаційної ради з інтеграції так званих нових регіонів Володимир Рогов, атаковані адміністративні будівлі – органи так званого місцевого самоврядування та соціального захисту.

Зазначається, що через атаку не працюватимуть громадські установи, зокрема школи та дитячі садки. Місцевих жителів просять не виходити на вулиці, утриматися від поїздок на автомобілі й, по можливості, бути подалі від вікон.

Окупанти намагались застосовувати ППО проти дронів. Уламки впали в районі перехрестя вулиць Італійська та Захисників України, внаслідок чого є руйнування будівель, вибиті шибки та пошкоджена покрівля.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в етері телеканалу «Еспресо» повідомив, що у місті нарахували не менше шести прильотів. «І 6-ї ранку сьогодні в нас дуже напружена ситуація з протиповітряною обороню ворога. Нараховано не менше, ніж шість прильотів, переважно в районі порту. Дим, швидкі, перекриті певні вулиці в центрі міста на під'їзді до порту. Окупанти повідомляють, що все добре, все під контролем, але чомусь вирішили сьогодні зробити вихідний і закликати залишитися всіх вдома, тому що все під контролем відповідно», – сказав він.

Нагадаємо, днями Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів.

Крім того, у Бердянську 2 жовтня було підірвано автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком.

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Теги: вибух окуповані території Запорізька область порт Бердянськ дрон

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