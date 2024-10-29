Ексчиновник Держпродспоживслужби отримав сім років тюрми за фінансові оборудки

Рішенням суду чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна

Посадовець налагодив незаконну схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області

У Києві на сім років ув'язнення засудили колишнього начальника районного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Київській області. Експосадовець налагодив схему незаконного одержання грошей від підприємця. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У Києві суд оголосив обвинувальний вирок колишньому начальнику одного з районних управлінь Держпродспоживслужби в Київській області, обвинуваченому у вимаганні та одержанні грошей від підприємців.

Прокурором доведено в судовому порядку, що посадовець налагодив незаконну схему вимагання та одержання грошей від власника торговельних точок на ринках Київської області.

Згідно розробленої схеми, за безперешкодну торгівлю чиновник вимагав та отримував щомісяця по 10 000 гривень з однієї торговельної точки. Його було затримано під час незаконного отримання суми у розмірі 30 тисяч гривень.

Рішенням суду чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Також ексчиновник не зможе обійняти посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, строком на три роки.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили у корупційній схемі посадовця одного з районних ТЦК, який $4,6 тис. допомагав уникнути несплату штрафів та сприяв незаконній відстрочці для призовника.