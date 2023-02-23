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У столиці прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У столиці прогриміли вибухи
фото ілюстративне

По ворожих дронах відпрацювала українська ППО

Жителі Київщини під час повітряної тривоги почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згодом Київська обласна військова адміністрація підтвердила вибухи.

«Жителі Київщини! В області працює ППО. Бережіть себе та близьких», – йдеться в повідомленні.

Моніторингові групи повідомляти про політ ворожих безпілотників над Київщиною.

Раніше Повітряні сили повідомили, чого очікувати на річницю повномасштабного вторгнення. Також Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Теги: війна Київ росія окупанти

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