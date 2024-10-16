Литва погодила допомогу Україні на €3,5 млрд

Міністр закордонних справ Литви зазначив, що Литва – в топі постачальників енергетичного обладнання в Україну

Литва узгодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає кореспондент Укрінформу.

«З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15.4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро», - сказав Ландсберґіс.

Він зазначив, що Литва – в топі постачальників енергетичного обладнання в Україну.

Також Ландсберґіс висловив підтримку мирного плану президента Володимира Зеленського.

«Мирний план Зеленського – дуже реалістичний. У нас є можливості поставити зброю, у нас є можливості усунути усі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень. Також у нас є можливості надати гарантії безпеки Україні, для того, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного дня, як це було у минулі роки», – сказав міністр закордонних справ Литви.

Він наголосив, що не можна відкладати прийняття рішення щодо надання дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по військовим об’єктам РФ.

«Відкладання прийняття цього рішення у 2014 році привело нас до подій 2022 року. Якщо ми будемо відкладати рішення, буде світова криза», – наголосив Ландсберґіс.

У цьому питанні його підтримали колеги з Латвії та Естонії.

«Ми маємо розуміти, що не має бути обмежень на використання зброї і Україна має надавати відповідь і бити по військових об’єктах в Росії. Зокрема, операція, яка відбулася у Курську була необхідною і в майбутньому ми побачимо її результати. Україна має перемогти», – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

В свою чергу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зауважила, що Україні для перемоги необхідно зокрема «зниження обмежень що допоможе надавати відповіді на гуманітарні, економічні та інші виклики».

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Верховної Ради, де вперше публічно презентував план перемоги України у війні з Росією. «Главком» публікував повний текст промови українського президента. Після презентація плану перемоги президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Спікер парламенту повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти «Великої сімки».

Раніше повідомлялося, що Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню. Про це повідомляє Delfi.