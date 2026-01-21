Головна Світ Соціум
Убивця колишнього прем'єра Японії Абе отримав довічний термін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Тецуя Ямагамі застрелив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе
Обвинувачений заявив, що відчував образу на Церкву об'єднання

Японський суд засудив Тецуя Ямагамі, обвинуваченого у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе у 2022 році, до довічного ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyodo.

Прокурори вимагали довічного ув'язнення для 45-річного Тецуя Ямагамі, який зізнався у вбивстві Абе під час його передвиборчої промови в місті Нара на заході Японії, назвавши цей акт «безпрецедентним злочином в післявоєнній історії країни».

Захисник Ямагамі стверджував, що термін його ув'язнення не повинен перевищувати 20 років. Зазначалося, що чоловік був жертвою шкоди, заподіяної релігійною групою, і що його «трагічне» виховання спонукало вбити Абе.

Обвинувачений заявив, що відчував образу на Церкву об'єднання, оскільки його сім'я зазнала фінансового краху через великі пожертви матері на користь релігійної групи, загальна сума яких склала 100 мільйонів ієн ($633 тис.). Ямагамі сказав, що вважав Абе «центром політичної діяльності Церкви об'єднання» в Японії.

«Ця справа пролила світло на вимагання Церквою Об'єднання руйнівних пожертв від своїх членів, що призвело до початку урядового розслідування, в результаті якого Токійський окружний суд виніс рішення про розпуск церкви та позбавлення її податкових пільг як релігійної організації. У грудні 2022 року був прийнятий закон, що регулює маніпулятивні тактики збору коштів організаціями, оскільки страждання дітей членів Церкви об'єднання, яких називають послідовниками «другого покоління», привернули увагу громадськості», – наголошує видання.

Нагадаємо, що Тецуя Ямагамі, який застрелив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у 2022 році, визнав свою провину під час першого засідання у справі про вбивство.

