Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія завдала комбінованого удару по Кривому Рогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія завдала комбінованого удару по Кривому Рогу
Ворог завдав комбінованого удару по Кривому Рогу
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

У ніч на 7 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг. За повідомленням голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у місті зафіксовано влучання на трьох локаціях, передає «Главком».

Ціллю окупантів стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Наразі не повідомлялось про постраждалих.

«Весь міський транспорт вийшов на лінію. На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо», – написав Вілкул.

Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Кременчук ударними безпілотниками. За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано численні влучання, виникли пожежі в місті.

Також під ударом опинився і Київ. У Святошинському районі загинула одна людина.

Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.

Теги: транспорт Кривий Ріг ракетна атака обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Костянтинівку
Окупанти обстріляли Костянтинівку: дев'ять людей загинули
3 вересня, 22:37
Дрони цієї ночі атакували українські міста
Працівники «Укрзалізниці» отримали поранення через ворожу атаку
3 вересня, 05:09
У Вишгороді зайнялась пожежа
У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
3 вересня, 02:10
Працівники не постраждали
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
1 вересня, 18:40
РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО
РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО
30 серпня, 10:26
Цієї ночі ворог прицільно вдарив по потягу
«Укрзалізниця» повідомила, як курсують потяги країною після нічної атаки
28 серпня, 13:28
Це був один з наймасованіших ворожих ударів за серпень
Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
28 серпня, 09:05
Наслідки влучання в окупованому Криму
У Криму прогриміли вибухи: під ударом опинилася залізниця
26 серпня, 09:58
Пожежа внаслідок удару по одному з російський нафтопереробних заводів
Українські удари по НПЗ спричинили паливну кризу в Росії – FT
21 серпня, 16:33

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
У Києві після нічної атаки знову оголошено повітряну тривогу
У Києві після нічної атаки знову оголошено повітряну тривогу
Росія завдала комбінованого удару по Кривому Рогу
Росія завдала комбінованого удару по Кривому Рогу
Окупанти обстріляли Кременчук: зафіксовано влучання
Окупанти обстріляли Кременчук: зафіксовано влучання
Росіяни вдарили по підприємству у Запоріжжі
Росіяни вдарили по підприємству у Запоріжжі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
6103
У Києві лунали вибухи
4293
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
2551
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
1912
У Києві після нічної атаки знову оголошено повітряну тривогу

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua