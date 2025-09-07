Росія завдала комбінованого удару по Кривому Рогу

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

У ніч на 7 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг. За повідомленням голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у місті зафіксовано влучання на трьох локаціях, передає «Главком».

Ціллю окупантів стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Наразі не повідомлялось про постраждалих.

«Весь міський транспорт вийшов на лінію. На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо», – написав Вілкул.

Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Кременчук ударними безпілотниками. За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано численні влучання, виникли пожежі в місті.

Також під ударом опинився і Київ. У Святошинському районі загинула одна людина.

Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.