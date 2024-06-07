Удар по Київщині: залучено робота та потяг для гасіння пожежі (фото)

На одному з промислових об'єктів Київщини виникла пожежа після обстрілу

На місці обстрілу працюють всі оперативні служби.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі, що виникла на Київщині внаслідок ворожого обстрілу. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Відомство також показало фото з місця події.

«Київщина. Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожого обстрілу», – йдеться у дописі.

У МВС додали, що на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва. Залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг.

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.

Нагадаємо, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-95. Також ворог атакував безпілотниками.

Відомо, що під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.