Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по Київщині: залучено робота та потяг для гасіння пожежі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Удар по Київщині: залучено робота та потяг для гасіння пожежі (фото)
На одному з промислових об'єктів Київщини виникла пожежа після обстрілу
фото: ДСНС

 На місці обстрілу працюють всі оперативні служби.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі, що виникла на Київщині внаслідок ворожого обстрілу. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Відомство також показало фото з місця події. 

Удар по Київщині: залучено робота та потяг для гасіння пожежі (фото) фото 1

«Київщина. Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожого обстрілу», – йдеться у дописі.

У МВС додали, що на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва. Залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг.

Удар по Київщині: залучено робота та потяг для гасіння пожежі (фото) фото 2

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.

Нагадаємо, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-95. Також ворог атакував безпілотниками. 

Відомо, що під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Теги: пожежа Київщина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Луганську пролунало кілька потужних вибухів
У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі
7 травня, 23:54
У результаті пожежі на нафтобазі пошкоджено кілька резервуарів
Безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї
9 травня, 03:51
У Варшаві сталася масштабна пожежа (фото, відео)
У Варшаві сталася масштабна пожежа (фото, відео)
12 травня, 10:09
У Липецькій області РФ загорілася електропідстанція
У Липецькій області РФ загорілася електропідстанція
13 травня, 07:33
Сили ППО збили вночі над Хмельницькою областю один «Шахед
На Хмельниччині після атаки «Шахедів» сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
Вчора, 08:15
Під Джанкоєм та у Севастополі чули потужні вибухи, оголошена повітряна тривога
У Криму оголошено тривогу. Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі (оновлено)
15 травня, 23:23
У четвер, 23 травня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку по Харкову
У Харкові росіяни влучили по друкарні Vivat: там були люди (фото)
23 травня, 13:10
Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району
Окупанти вдарили по Балаклії: серед поранених – вісім дітей (фото)
1 червня, 08:15
Жінка з сином застрягли на колесі огляду у міському парку Франківська
У Франківську жінка з дитиною застрягли на колесі огляду через відключення світла
2 червня, 14:15

Новини

Київ компенсуватиме захисникам України витрати на стоматологію: як скористатися послугою
Київ компенсуватиме захисникам України витрати на стоматологію: як скористатися послугою
Удар по Київщині: залучено робота та потяг для гасіння пожежі (фото)
Удар по Київщині: залучено робота та потяг для гасіння пожежі (фото)
Унаслідок атаки ворога на Київщині загорівся промисловий об'єкт
Унаслідок атаки ворога на Київщині загорівся промисловий об'єкт
Києву збільшено ліміти електроенергії
Києву збільшено ліміти електроенергії
У Києві затримано ексвійськового, який на Хрещатику вдарив працівника ТЦК
У Києві затримано ексвійськового, який на Хрещатику вдарив працівника ТЦК
Всі гроші пішли на міст-хвилю? Пляж у Гідропарку перетворився на смітник (фото)
Всі гроші пішли на міст-хвилю? Пляж у Гідропарку перетворився на смітник (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
22K
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
18K
Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
16K
Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
12K
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
5954
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»

Новини

Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
Вчора, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Вчора, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Вчора, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Вчора, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua