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На Хмельниччині пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Хмельниччині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Був зафіксований рух крилатої ракети курсом на Хмельницький

Близько 4:00 7 червня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали, що декілька груп ударних безпілотників ворога наближаються до Старокостянтинова зі сходу, заходу та півдня.

Крім того, був зафіксований рух крилатої ракети окупантів в районі Шаргорода курсом на Хмельницький.

Згодом на Хмельниччині вибухи пролунали повторно. Повітряні сили повідомляли про групу крилатих ракет курсом на Старокостянтинів.

Нагадаємо, в Україні оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-95. Також ворог атакує безпілотниками. 

Як повідомлялося, унаслідок атаки БПЛА вночі проти четверга, 6 червня, в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Теги: вибух Хмельниччина

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