Удар по багатоповерхівці в Харкові: кількість загиблих зросла до шести

Під завалами житлового будинку знайдено тіло ще одного загиблого

Кількість загиблих внаслідок учорашнього удару російських загарбників по багатоповерхівці у Харкові знову зросла. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Харків. Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявили тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих унаслідок учорашнього російського обстрілу зросла до шести», – йдеться в повідомленні.

Рятувально-пошукові роботи на місці ворожого удару тривають.

Крім того, сьогодні, близько 5:00, окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. На момент ракетного удару у двох будинках перебували 12 людей: четверо дорослих (із них – одна вагітна жінка) та восьмеро дітей віком від двох до 17 років. Виникла пожежа. У всіх постраждалих – стан середньої важкості, в однієї дитини – гостра реакція на стрес. Постраждалі госпіталізовані.

Уранці 1 червня окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила ракетами С-300 у житловий будинок, повідомив очільник міста Ігор Терехов. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих. Постраждали 25 осіб, із них дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років.

Триває 829-й день повномасштабної війни. Протягом минулої доби противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням шести ракет та 47 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 531 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.