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У Липецькій області РФ загорілася електропідстанція

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Липецькій області РФ загорілася електропідстанція
фото ілюстративне

Жертв і постраждалих після атаки немає

У ніч на 13 травня Липецьку область атакували безпілотники, після чого у Липецькій області спалахнула пожежа на електропідстанції. Про це заявив губернатор області Ігор Артамонов.

За словами російського чиновника, БпЛА були перехоплені на території Становлянського округу.

Він розповів, що на місці події працюють екстрені служби, які ліквідують загоряння на території електропідстанції.

Також Артамонов додав, що жертв і постраждалих після атаки немає.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня у Білгороді та Білгородському районі лунали вибухи. Нібито спрацювала система ППО, і як наслідок зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.

За словами губернатора Гладкова, у Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Черемошне внаслідок прямого попадання снаряда, повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж. Зазначається, що троє жителів зазнали легких подряпин та відмовилися від виклику швидкої.

Загалом різні пошкодження зафіксовані у п'яти приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено три автомобілі. 

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Теги: пожежа росія безпілотник

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