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Удар по житловому будинку в Києві: знайдено тіло першого загиблого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по житловому будинку в Києві: знайдено тіло першого загиблого
Наслідки атаки дронів-камікадзе на Київ
фото з соцмереж

Рятувальники продовжують розбирати завали

У Києві під завалами багатоповерхівки, яку атакували іранські дрони-камікадзе, знайдено тіло першого загиблого. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку у Києві», – йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: росія окупанти Київ війна Україна безпілотник

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