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На Київщині російська ракета пошкодила кафе, яке назване на честь поеми Пушкіна (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині російська ракета пошкодила кафе, яке назване на честь поеми Пушкіна (фото)
Корпус російської ракети залетів прямо під поріг кафе
фото: Укрінформ

Залишки збитої ракети прилетіли прямо під поріг закладу

Унаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні вчора, 23 січня, зазнало пошкоджень кафе на Київщині. Кафе розташоване в селі Крюківщина.

На кадрах, які оприлюднило агентство «Укрінформ»,  видно, що залишки збитої ракети прилетіли прямо під поріг кафе, яке носить назву на честь поеми російського поета Олександра Пушкіна «Руслан та Людмила».

5 фото
На весь екран

Нагадаємо,  зранку 23 січня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні.  Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

Внаслідок ракетної атаки окупантів по Київщині пошкоджено багатоповерхівки, господарчі споруди та 12 автомобілів.

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Теги: Київщина ракета

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